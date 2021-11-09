Пьяный мастер СТО угнал авто клиента в Акмолинской области

Сотрудник автосервиса не имел прав на управление транспортными средствами.

В Акмолинской области задержали сотрудника автосервиса во время езды на авто клиента, сообщает Zakon.kz.

6 ноября в 11:18 в дежурную часть отдела полиции Бурабайского района поступило заявление 51-летнего жителя города Щучинск о том, что 29-летний мастер станции технического обслуживания совершил угон его автомашины ВАЗ-211440. Заявитель пояснил, что поставил свой автомобиль на ремонт в СТО, – говорится в сообщении на сайте МВД РК.

5 ноября, выполнив работу, 29-летний местный житель решил проверить, как работает автомобиль и, не спросив у владельца авто разрешения, выехал на нем.

Катаясь по городу, мужчина заехал к своему знакомому. В ходе беседы молодые люди выпили, а когда мастер возвращался на СТО, автомашину остановили сотрудники роты патрульной полиции. Полицейские, почувствовав от водителя резкий запах алкоголя, отстранили его от управления транспортным средством, – отметили в ДП.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. В ходе проверки по базам данных полицейские выяснили, что данный гражданин 26 ноября 2020 года был лишен права управления транспортными средствами сроком на семь лет.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 346 ч. 1 УК РК “Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения“.

Автомобиль водворен на штрафстоянку.

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