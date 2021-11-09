Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 950 тыс.

За прошедшие сутки зарегистрировано 909 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 8 ноября 2021 года. Число заболевших по сравнению со статистикой предыдущего дня уменьшилось сразу на 122 случая. В Алматы заразившихся меньше – на 56 человек, в Костанайской области – на 36. Спад числа заражений фиксируется почти во всех регионах, кроме Шымкента, Туркестанской и Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 909 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 109,

в городе Алматы – 79,

в городе Шымкент – 16,

в Акмолинской области – 76,

в Актюбинской области – 4,

в Алматинской области – 61,

в Атырауской области – 9,

в ВКО – 50,

в Жамбылской области – 15,

в ЗКО – 10,

в Карагандинской области – 109,

в Костанайской области – 83,

в Кызылординской области – 7,

в Мангистауской области – 3,

в Павлодарской области – 133,

в СКО – 135,

в Туркестанской области – 10.

Всего в стране подтверждено 950 539 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

За этот же период в РК 1 991 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан – 87,

в городе Алматы – 128,

в городе Шымкент – 13,

в Акмолинской области – 126,

в Актюбинской области – 52,

в Алматинской области – 23,

в Атырауской области – 56,

в ВКО – 250,

в Жамбылской области – 11,

в ЗКО – 628,

в Карагандинской области – 123,

в Костанайской области – 259,

в Кызылординской области – 18,

в Мангистауской области – 10,

в Павлодарской области – 165,

в СКО – 30,

в Туркестанской области – 12.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 903 834 человека.

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