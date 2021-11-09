Врач рассказала, как определить дефицит магния без анализов

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Специалист отметила, что дефицит магния провоцирует бессонницу, раздражительность и беспокойство.
Нутрициолог рассказала, как без медицинских анализов и походов к врачу выявить дефицит магния в организме, сообщает Zakon.kz.
Об этом Ольга Ковиненко рассказала РИА Новости. По ее словам, недостаток этого жизненно важного микроэлемента можно определить по следующим симптомам:
Специалист также добавила, что дефицит магния провоцирует бессонницу, раздражительность, беспокойство и повышенную утомляемость, восприимчивость к стрессу.
Магний отвечает за обеспечение организма энергией, поэтому его нехватка провоцирует переедание, особенно сладкими продуктами. Помимо спазмов мышц, спазмируются и сосуды головного мозга, нарушается питание и поступление кислорода к тканям – так возникают головные боли, – подытожила Ковиненко.
Материал носит рекомендательный характер, посоветуйтесь с лечащим врачом.
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