Врач рассказала, как определить дефицит магния без анализов

Специалист отметила, что дефицит магния провоцирует бессонницу, раздражительность и беспокойство.

Нутрициолог рассказала, как без медицинских анализов и походов к врачу выявить дефицит магния в организме, сообщает Zakon.kz.

Об этом Ольга Ковиненко рассказала РИА Новости. По ее словам, недостаток этого жизненно важного микроэлемента можно определить по следующим симптомам:

синдром беспокойных ног. Ближе к вечеру в состоянии покоя возникают неприятные ощущения в нижних конечностях. Чтобы облегчить состояние, человек совершает частые движения ногами, которые, в свою очередь, провоцируют неполноценный сон;

мышечные судороги, тики, тремор;

выпадение волос, ломкость ногтей;

головные боли, боли в сердце;

хроническая усталость (даже после пробуждения нет ощущения, что организм восстановился);

раздражительность по мелочам, тревожность, панические атаки;

сложность с засыпанием (проблемы с расслаблением на фоне мышечного тонуса).

Специалист также добавила, что дефицит магния провоцирует бессонницу, раздражительность, беспокойство и повышенную утомляемость, восприимчивость к стрессу.

Магний отвечает за обеспечение организма энергией, поэтому его нехватка провоцирует переедание, особенно сладкими продуктами. Помимо спазмов мышц, спазмируются и сосуды головного мозга, нарушается питание и поступление кислорода к тканям – так возникают головные боли, – подытожила Ковиненко.

Материал носит рекомендательный характер, посоветуйтесь с лечащим врачом.

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