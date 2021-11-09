В Казахстане резко возросла смертность от коронавируса

На 9 ноября лечение от КВИ продолжают получать 39 705 человек.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 9 ноября 2021 года, сообщает Zakon.kz.

Лечение от КВИ продолжают получать 39 705 человек (34 414+ и 5 291 КВИ-), из них в стационарах находятся 7 317, на амбулаторном уровне – 32 388.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 520, • в состоянии крайней степени тяжести – 144,• на аппарате ИВЛ – 110.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции

7 ноября 2021 года зафиксировано 16 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода и 51 человек выздоровел. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 80 372, летальных случаев – 5073, выздоровевших – 70 008.

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