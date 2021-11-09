Сколько антител нужно для защиты от новых штаммов COVID-19

Врач назвал количество антител для защиты от мутирующих штаммов коронавирусной инфекции.

Сколько антител защищают от мутирующих штаммов коронавирусной инфекции. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков, передает Zakon.kz.

Самый агрессивный штамм – это "дельта", для него достаточно 300 BAU, чтобы не заболеть в серьезной форме. Для того, чтобы не заболеть ковидом, – 500 международных единиц, – рассказал он РИА Новости.

BAU (binding antibody units) – единицы связывающих антител.

Также врач уточнил, сколько антител нужно для защиты от старых генераций COVID-19.

Для старых генераций коронавируса, "уханьских", "итальянских" последователей и так далее, достаточно было 150 BAU, для штаммов, уже мутирующих, штамма "альфа" – это количество должно быть в полтора раза больше. Евгений Тимаков

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