Стиральные порошки известных брендов подделывали в Туркестанской области 

Туркестанец организовал цех.

В Туркестанской области ликвидирован цех по производству контрафактных стиральных порошков, передает Zakon.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что житель города Туркестан Р. Абдуллаев организовал цех, где незаконным путем изготавливал порошки под марками известных брендов, – сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

Всего изъято семь единиц оборудования для упаковки и расфасовки порошков, более 500 упаковок порошка, свыше 100 мешков по 20 кг порошка в рассыпном виде, полиэтиленовые пакеты с наименованиями известных марок.

Правообладателю нанесен крупный ущерб.

Мужчина привлечен к штрафу в размере 5,9 млн тенге.

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