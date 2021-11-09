Что делать аллергикам при коронавирусе

Иммунолог назвал три главных аллергена и как от них избавиться.

Иммунолог Владимир Болибок рассказал о главных аллергенах и посоветовал больным COVID-19 аллергикам избегать контакта с любым провокатором данного заболевания, передает Zakon.kz.

Сезонная аллергия очень схожа по симптомам с COVID-19. И в том, и в другом случае возможен кашель и затрудненное дыхание.

Аллергены в квартире можно разделить на три группы:

К первой относятся пищевые, и сосредоточены они в основном на кухне. Вторая группа – это плесневые грибы. Их споры могут образовываться на влажных углах, стенах, если они промерзают, вдоль водопроводных труб, где скапливается конденсат. В третью группу аллергенов входит домашняя пыль, и самый сильный раздражитель здесь – клещ домашней пыли, а также эпителий некоторых домашних животных, среди которых кошки, собаки, попугаи и другие питомцы, – рассказал Болибок в интервью с "360".

Больше всего пыли собирается на мебели – там, где ее сложно удалить. Обычно это мягкая мебель, ковры, кресла, пледы.

Если человек болен COVID-19, рекомендуется как можно чаще проветривать помещение. Обычное проветривание "выносит" аллергены, которые находятся в воздухе, выдувает их наружу. Свежий воздух не содержит домашних аллергенов, – сказал аллерголог-иммунолог.

Определить, аллергия у пациента или действительно он заразился коронавирусом, поможет только специалист и ПЦР-тест. Тем не менее у аллергиков есть небольшой бонус: они в меньшей степени подвержены вирусным заболеваниям.

Аллергики вообще в целом меньше болеют вирусными заболеваниями. <…> Это связано с тем, что у них повышенный реагиновый фон, то есть много так называемого иммуноглобулина Е (IgE), – подчеркнул врач.

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