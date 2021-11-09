"Казфосфат" намерен развивать соцпроекты для жителей моногородов

Фото: Мажилис

Развитие и восстановление моногородов – одно из важнейших направлений деятельности "Казфосфата", имеющего свои производства в таких моногородах области, как Каратау и Жанатас.