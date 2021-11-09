Задержан подозреваемый в убийстве девушки в Алматы 

Он водворен в изолятор временного содержания.

В Алматы задержан подозреваемый в убийстве девушки, передает Zakon.kz.

Его задержали в пригороде Алматы и поместили в изолятор временного содержания.

Комплекс следственных мероприятий продолжается, – сказал начальник Управления полиции Медеуского района подполковник полиции Даурен Утебаев.

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В одном из ЖК Алматы убили и подожгли девушку.

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