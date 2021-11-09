Задержан подозреваемый в убийстве девушки в Алматы 

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Он водворен в изолятор временного содержания.
В Алматы задержан подозреваемый в убийстве девушки, передает Zakon.kz.
Его задержали в пригороде Алматы и поместили в изолятор временного содержания.
Комплекс следственных мероприятий продолжается, – сказал начальник Управления полиции Медеуского района подполковник полиции Даурен Утебаев.
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В одном из ЖК Алматы убили и подожгли девушку.
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