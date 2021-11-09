В правила дистанционного обучения внесли изменения

Организации образования должны обеспечить условия для организации дистанционного обучения.

Министр образования и науки РК своим приказом от 3 ноября 2021 года внес изменения в Правила организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям, сообщает Zakon.kz.

Так, к организациям начального, основного среднего, общего среднего и дополнительного образования, технического и профессионального, послесреднего образования устанавливаются следующие требования по предоставлению дистанционного обучения:

наличие телекоммуникационных каналов, обеспечивающих подключение к сети Интернет для организации учебной деятельности; наличие средств оперативного доступа к информационным ресурсам, цифровым ресурсам; наличие информационной системы, включающей учебно-методическую, организационно-административную информацию для обучающихся, видеоуроки; подключение к системе электронных журналов и дневников; наличие у педагогов организаций образования сертификатов о прохождении курсов по информационным технологиям; обеспечение учебного процесса цифровыми образовательными ресурсами; соблюдение минимальных требований к программно-аппаратному комплексу и прикладному программному обеспечению.

К организациям образования высшего и послевузовского образования устанавливаются следующие требования по предоставлению дистанционного обучения:

наличие информационно-технологической инфраструктуры для бесперебойной организации дистанционного обучения – устойчивого сетевого соединения, серверного оборудования, системы хранения данных, функционирование систем кибербезопасности, коммуникационных каналов связи, обеспечивающих подключение к сети Интернет, систем аутентификации для идентификации личности обучающегося, системы обнаружения заимствований, онлайн-прокторинга;

функционирование информационной системы управления образованием, в том числе платформы управления обучением, включающей веб-сайт, образовательный портал, автоматизированную систему обеспечения кредитной технологии обучения, совокупность цифровых образовательных ресурсов;

обеспечение информационной безопасности систем и защиты данных на основе разработанной политики безопасности организации образования в соответствии с международным стандартом ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002;

обеспечение учебного процесса цифровыми образовательными ресурсами, функционирование онлайн-курсов (структурированный дизайн курса, карта формируемых результатов обучения, спецификация системы оценивания, описание показателей и критериев оценивания);

обеспечение доступа обучающихся к образовательному порталу и информационным системам, в которых размещены учебный, справочный и методический материалы, а также к системе тестирования и открытым электронным ресурсам, источникам;

обеспечение наличия цифровых сервисов по предоставлению образовательных услуг: электронное расписание учебных занятий и экзаменов и всех видов контроля учебных достижений обучающихся, система самооценивания; электронная библиотека; электронный документооборот, онлайн-регистрация на получение места в общежитии;

обеспечение условий для дистанционного обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями;

наличие системы мониторинга качества образовательных услуг в соответствии с внутренней системой обеспечения качества.

Согласно правилам, дистанционное обучение предусмотрено на случаи введения чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий, в том числе карантина, неблагоприятных погодных условий.

Кроме того, организации образования предоставляют дистанционное обучение:

обучающимся, имеющим заключение врачебно-консультационной комиссии о состоянии здоровья;

участникам международных, республиканских учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнований, интеллектуальных и творческих конкурсов и фестивалей на период участия;

обучающимся в организациях среднего образования по заявлению родителей или иных законных представителей решением педагогического совета и попечительского совета на определенный период;

обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования (ТиППО) не более установленного правилами объема по определенному перечню специальностей;

обучающимся в организациях высшего и (или) послевузовского образования (ОВПО) не более установленного настоящими Правилами объема по определенному перечню направлений подготовки кадров.

Указывается, что дистанционное обучение осуществляется при взаимодействии участников образовательного процесса на расстоянии независимо от их места нахождения, в том числе с применением информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникационных средств.

Организации образования должны обеспечить условия для организации дистанционного обучения.

При полном переходе на дистанционное обучение в школах, колледжах и вузах обеспечивается доступ обучающихся к информационной системе и электронному расписанию уроков, электронному журналу, электронным ресурсам.

Дистанционное обучение участников международных, республиканских учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнований, интеллектуальных и творческих конкурсов, фестивалей осуществляется по заявлению обучающегося, родителя или иного законного представителя обучающегося на имя руководителя организации образования в произвольной форме и на основании приказа (письма) уполномоченного государственного органа, подтверждающего его участие с указанием сроков.

По завершении международных, республиканских учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнований, интеллектуальных и творческих конкурсов, фестивалей обучающийся организации среднего образования сдает суммативное оценивание за раздел/сквозную тему (СОР) и суммативное оценивание за четверть (СОЧ), при несовпадении сроков проведения сдает СОР, СОЧ по индивидуальному графику.

Учебные занятия для обучающихся организаций ТиППО, ОВПО, участвующих в международных, республиканских учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях, интеллектуальных и творческих конкурсах, фестивалях, организуется посредством асинхронного и/или синхронного формата обучения.

Сдача итоговой аттестации с применением дистанционного обучения предусматривается для организаций ТиППО и ОВПО с обеспечением системы прокторинга.

Дистанционное обучение обучающегося, имеющего заключение врачебно-консультационной комиссии о состоянии здоровья, осуществляется по заключению врачебно-консультационной комиссии. Период и срок дистанционного обучения определяется на основании заключения врачебно-консультационной комиссии.

Учебные занятия для лиц, имеющих временные ограничения возможностей здоровья и не имеющих возможности регулярно посещать организации ТиППО, ОВПО, организуются посредством асинхронного и/или синхронного формата обучения и путем самостоятельного освоения учебных материалов по решению организации образования.

Приказ вводится в действие с 19 ноября 2021 года.

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