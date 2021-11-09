В правила дистанционного обучения внесли изменения

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Организации образования должны обеспечить условия для организации дистанционного обучения.
Министр образования и науки РК своим приказом от 3 ноября 2021 года внес изменения в Правила организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям, сообщает Zakon.kz.
Так, к организациям начального, основного среднего, общего среднего и дополнительного образования, технического и профессионального, послесреднего образования устанавливаются следующие требования по предоставлению дистанционного обучения:
К организациям образования высшего и послевузовского образования устанавливаются следующие требования по предоставлению дистанционного обучения:
Согласно правилам, дистанционное обучение предусмотрено на случаи введения чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий, в том числе карантина, неблагоприятных погодных условий.
Кроме того, организации образования предоставляют дистанционное обучение:
Указывается, что дистанционное обучение осуществляется при взаимодействии участников образовательного процесса на расстоянии независимо от их места нахождения, в том числе с применением информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникационных средств.
Организации образования должны обеспечить условия для организации дистанционного обучения.
При полном переходе на дистанционное обучение в школах, колледжах и вузах обеспечивается доступ обучающихся к информационной системе и электронному расписанию уроков, электронному журналу, электронным ресурсам.
Дистанционное обучение участников международных, республиканских учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнований, интеллектуальных и творческих конкурсов, фестивалей осуществляется по заявлению обучающегося, родителя или иного законного представителя обучающегося на имя руководителя организации образования в произвольной форме и на основании приказа (письма) уполномоченного государственного органа, подтверждающего его участие с указанием сроков.
По завершении международных, республиканских учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнований, интеллектуальных и творческих конкурсов, фестивалей обучающийся организации среднего образования сдает суммативное оценивание за раздел/сквозную тему (СОР) и суммативное оценивание за четверть (СОЧ), при несовпадении сроков проведения сдает СОР, СОЧ по индивидуальному графику.
Учебные занятия для обучающихся организаций ТиППО, ОВПО, участвующих в международных, республиканских учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях, интеллектуальных и творческих конкурсах, фестивалях, организуется посредством асинхронного и/или синхронного формата обучения.
Сдача итоговой аттестации с применением дистанционного обучения предусматривается для организаций ТиППО и ОВПО с обеспечением системы прокторинга.
Дистанционное обучение обучающегося, имеющего заключение врачебно-консультационной комиссии о состоянии здоровья, осуществляется по заключению врачебно-консультационной комиссии. Период и срок дистанционного обучения определяется на основании заключения врачебно-консультационной комиссии.
Учебные занятия для лиц, имеющих временные ограничения возможностей здоровья и не имеющих возможности регулярно посещать организации ТиППО, ОВПО, организуются посредством асинхронного и/или синхронного формата обучения и путем самостоятельного освоения учебных материалов по решению организации образования.
Приказ вводится в действие с 19 ноября 2021 года.
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