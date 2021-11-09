Более 1,2 трлн тенге могут направить на повышение качества жизни астанчан

Обеспечить ежегодный рост экономики города в среднем до 4% планируют власти Нур-Султана.

В столичном Маслихате обсуждается проект бюджета на 2022-2024 годы в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, занятости и социальной защиты, развития языков и архивного дела, передает корреспондент Zakon.kz.

Основным докладчиком выступает руководитель управления экономики и бюджетного планирования Кайсар Манкараев.

По его словам, параметры трехлетнего бюджета сформированы с учетом текущей ситуации из скорректированных прогнозных индикаторов развития столицы на период до 2026 года.

Объем валового регионального продукта за первое полугодие 2021 года составил 3 трлн 210 млрд тг с ростом на 5,1%. В планах обеспечить ежегодный рост валового регионального продукта в среднем до 4%. В целом рост экономики будет базироваться на расширении несырьевого сектора. Этому способствуют принимаемые меры в перерабатываемых и сервисных отраслях через реализацию национального проекта "Сильные регионы – драйвер развития страны". Объем привлеченных в экономику города инвестиций сегодня составил 731,1 млрд тг, что на 5,3 выше уровня 2020 года. По прогнозу до 2024 года планируется привлечь около 4,3 трлн тг, – добавил он.

В ближайшее время, подчеркнул спикер, запланирована реализация 12 новых инвестиционных проектов на 18 млрд тг с созданием порядка тысячи рабочих мест на территории индустриального парка.

За девять месяцев промышленное производство составило 982,5 млрд тг с ростом 12,6%. С начала текущего года введено более 2 млн квадратных метров жилья, что на 11% выше показателя 2020 года. В сфере малого и среднего бизнеса по итогам первого полугодия объем выпуска продукций достиг 3 трлн 981 млрд тг с ростом 38,7% к аналогичному периоду прошлого года. Уровень безработицы за второй квартал 2021 года составил 4,6%. Реализация национального проекта развития предпринимательства позволит ежегодно создавать порядка 23 тыс. постоянных рабочих мест преимущественно в сервисных отраслях экономики, – сообщил Манкараев.

Таким образом, по его данным, согласно прогнозу, ожидаемые поступления собственных доходов в 2022-2024 годах (без учета поступления от продажи квартир) составят более 1,2 трлн тг. В том числе, в 2022 году – 391 млрд тг, в 2023 году – 416 млрд тг и в 2024 году – 401 млрд тг. Налоговые поступления прогнозируются на уровне более 1,1 трлн тг. Из них в 2022 году – 386,8 млрд тг. На 2022 год собственные доходы планируются на уровне 391 млрд тг, в том числе налоговые поступления – 386 млрд тг, неналоговые поступления – 1,1 млрд тг и поступления от продажи основного капитала – 2,5 млрд тг.

Прогноз по собственным доходам увеличен на 53,4 млрд тг, в том числе за счет налоговых поступлений

Общий объем расходов местного трехлетнего бюджета планируется в сумме 1 трлн 208 млрд тг. В 2022 году – 391 млрд тг, в 2023 году – 416 млрд тг и в 2024 году – 401 млрд тг.

Кроме того, бюджету города предварительно предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета в сумме 100,5 млрд тг. В том числе в 2022 году – 87,7 млрд тг, в 2023 году – 12,8 млрд тг. В соответствии с законом об объемах трансфертов общего характера на 2020-2022 годы в 2022 году столица должна направить в республиканский бюджет изъятие в размере 38,5 млрд тг.

Глава столичного управления экономики и бюджетного планирования отметил, что в рамках предусмотренных бюджетных ассигнований запланированы мероприятия, направленные на реализацию поручений главы государства, направленных на приоритетные инициативы по повышению качества жизни и уровня социального благополучия горожан на 2022-2024 годы.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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