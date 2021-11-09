Родители пострадавшего в аварии ребенка рассказали подробности происшествия.

В Риддере 10-летнего мальчика сбил автомобиль. Ребенок находится в тяжелом состоянии, передает Zakon.kz.

Как стало известно, наезд совершил 35-летний житель города, управлявший внедорожником.

Родители пострадавшего в аварии ребенка рассказали подробности происшествия. По словам его отца, в полдень он попросил сына выбросить мусор, но когда тот вскоре не вернулся, позвонил ему на мобильный телефон.

Дорогу для этого переходить не надо – баки находятся возле дома. Но именно в тот момент, когда там находился сынишка, на контейнерную площадку вылетел джип, – поделился отец школьника Noks.kz.

По словам очевидцев, сила удара машины была такой, что металлическое и бетонное ограждение разбилось, баки разлетелись на несколько метров. Травмированного ребенка доставали из кучи мусора, осколков стекла и пластика.

Фото: instagram.com/infor.kz

Когда через десять минут Никита не вернулся домой, я позвонил ему на мобильный телефон. Вызов шел, ответа не было. Подумал, что играет во дворе, не слышит. А потом в дверь позвонили полицейские. По ключам в курточке сына они и определили из какой он квартиры, – добавил отец мальчика.

Медики диагностировали у Никиты черепно-мозговую травму. Прибывшие нейрохирурги из областного центра констатировали, что жизнь ребенка в опасности, но транспортировать его в специальное отделение в Усть-Каменогорск пока нельзя. Необходимо снять отек головного мозга.

Сейчас ребенок находится без сознания. Его жизнедеятельность поддерживается аппаратом искусственной вентиляции легких. Кормление происходит через зонд, – рассказали врачи.

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