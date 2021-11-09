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Скандальное видео с мертвым волком возмутило Казнет

Фото: pixabay.com 9 ноября 2021, 12:44

Проводится проверка – ДП Туркестанской области.

Охотник из Туркестанской области опубликовал видео с убитым волком, сообщает Zakon.kz.

Пользователи соцсетей сравнили автора публикации с животным.

"Люди гордятся тем, что имеют власть над теми, кто намного слабее их. А еще и мозгов нет у них";

"Чтоб тебя самого так сфоткали";

"Убийца", – отреагировали комментаторы.

В полиции области заявили, что идет проверка.

В настоящее время сотрудниками МПС ДП Туркестанской области проводится проверка в отношении лиц, отстреливших указанное животное, а также выясняется наличие разрешения на охоту. Если будет подтвержден факт незаконного отстрела волка, то будет рассмотрен вопрос об ответственности по ч. 1 ст. 382 КоАП РК "Нарушение требований пользования животным миром и правил охоты", – проинформировали в ведомстве.

Стоит отметить, что в апреле 2021 года в Казахстане были изменены правила охоты.

Согласно изменениям, отстрел волков, шакалов, ворон, сорок, большого баклана, грачей, бродячих собак не требует разрешения на пользование животным миром при:

- осуществлении охраны животного мира должностными лицами территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира и его специализированных организаций, а также егерской службой субъекта охотничьего хозяйства с использованием служебного оружия и применением авиа-, автомото-, транспортных средств, в том числе снегоходной техники;

- при производстве охоты на другие виды животных (без применения авиа-, автомото-, транспортных средств, в том числе снегоходной техники) на территории субъекта охотничьего хозяйства, на которой действует разрешение на пользование животным миром, выданное на охоту.

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