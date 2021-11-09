Овечкин переписал рекорд в истории НХЛ

Приложение zakon.kz
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У хоккеиста на текущий момент 11 голов.
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил свою 741 шайбу в НХЛ, в матче регулярного чемпионата против "Баффало", сообщает Zakon.kz.
Этот показатель позволил 36-летнему россиянину подняться на четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги:
Эта шайба вывела Александра Овечкина на первую позицию в гонке бомбардиров НХЛ нынешнего сезона. У него на текущий момент 11 голов, за ним расположились Леон Драйзайтль (10) и Тайлер Бертуцци (9).
Куандык Шынасилов
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