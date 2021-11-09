СК "Евразия" выплатила после гибели мотоциклиста около шести млн тенге

80% мотоциклетных аварий заканчиваются травмами или гибелью.

Мотоцикл справедливо считается менее безопасным средством передвижения, чем автомобиль. У него всего два колеса, а значит, с него можно легко упасть. Мотоцикл обладает значительно более высокими динамическими характеристиками, чем автомобиль аналогичного класса. В отличие от водителя авто, который закрыт в железной "коробке" и которого оберегают ремни безопасности, мотоциклист защищен от внешних угроз только специальной экипировкой.

Поэтому, согласно мировой статистике, 80% мотоциклетных аварий заканчиваются травмами или гибелью людей.

Такое ДТП произошло в июне 2021 года на трассе Уральск – Белес. Водитель автомобиля Volkswagen Passat, не уступив дорогу, допустил столкновение с мотоциклом марки Yamaha. В результате от полученных травм мотоциклист скончался.

Ответственность водителя была застрахована в СК "Евразия". В соответствии со страховым полисом, максимальная сумма выплаты при гибели человека оставляет 2 тыс. МРП. Компания выплатила вдове и несовершеннолетнему сыну погибшего 5,8 млн тенге.

Мы приносим глубокие соболезнования семье, потерявшей кормильца. Выплата по этому полису была произведена сразу после проведения досудебного расследования. Хотелось бы напомнить, что, в отличие от автомобилистов, мотоциклисты могут получить серьезные травмы даже в случае небольшой аварии. Достаточно падения на скорости 10-20 км/ч, чтобы сломать руку или ногу, а в случае отсутствия защитного мотошлема – получить черепно-мозговую травму. Поэтому мотоциклисты вынуждены строго соблюдать правила дорожного движения. Считается, что самые опасные аварии происходят за городом на трассах, так как там скоростной режим позволяет разгонятся до 100-110 км/ч, – сообщила директор департамента PR и рекламы Алина Тойганбаева.

Напоминаем, что АО "СК "Евразия" (рейтинг "kzAAA") опубликовало новость о запуске онлайн-оформления полюбившегося продукта YesCasco, который, в отличие от ОГПО ВТС, позволяет защитить свой автомобиль от самого распространенного риска – ДТП. Лимит покрытия клиент может выбрать самостоятельно, а стоимость полиса начинается от 4,2 тыс. тенге. Оформить полис можно на сайте eurasia36.kz.

Лицензия № 2.1.6 от 26.02.2019 г. выдана НБ РК.

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