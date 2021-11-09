Названы места вакцинации столичных школьников

В Нур-Султане началась активная работа по информированию родителей.

Глава столичного управления общественного здравоохранения Тимур Муратов в маслихате рассказал, где будут прививать школьников против коронавируса, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутаты сообщили, что в городе началась активная работа по информированию родителей о вакцинации школьников.

В связи с этим они попросили прививать детей в поликлиниках города, а не в школах.

На проведение данной процедуры нужно согласие родителей и сопровождение ребенка.

На первом этапе обязательно будем вакцинировать только в поликлинике, так как вакцина новая, – сказал в ответ глава столичного УОЗ.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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