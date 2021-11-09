Названы места вакцинации столичных школьников

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
В Нур-Султане началась активная работа по информированию родителей.
Глава столичного управления общественного здравоохранения Тимур Муратов в маслихате рассказал, где будут прививать школьников против коронавируса, передает корреспондент Zakon.kz.
Депутаты сообщили, что в городе началась активная работа по информированию родителей о вакцинации школьников.
В связи с этим они попросили прививать детей в поликлиниках города, а не в школах.
На проведение данной процедуры нужно согласие родителей и сопровождение ребенка.
На первом этапе обязательно будем вакцинировать только в поликлинике, так как вакцина новая, – сказал в ответ глава столичного УОЗ.
Мадина Мамырханова, Нур-Султан
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!