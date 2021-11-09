Немного оптимизма: в Казахстане подешевел рис

Дороже всего рис продают в Нур-Султане.

В Казахстане снижаются цены на рис, сообщает Zakon.kz.

К таким выводам пришли аналитики Energyprom.kz.

По их данным, за восемь месяцев 2021 года в стране произвели 164,9 тыс. т риса – на 10% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе традиционно лидирующий регион – Кызылординская область: 150,5 тыс. т, плюс 5% за год. 7,5 тыс. т произвели в Туркестанской области, 6,9 тыс. т – в Алматинской, – отмечено в публикации.

Местные компании по итогам восьми месяцев обеспечили спрос (реализация на внутреннем ранее плюс экспорт) на рис практически полностью: на 97,8%.

На фоне роста производства импорт сократился за этот период сразу на 36,5%, до всего 3,4 тыс. т.

В то же время экспорт риса, напротив, вырос – на 7,6%, до 69,1 тыс. т. Доля экспорта в общем объеме ресурсов составила 45,5%. В итоге реализация на внутреннем рынке достигла 82,7 тыс. т – на 7% больше, чем годом ранее, – говорится в публикации.

За январь – август на экспорт отправили 70 тыс. т риса на сумму 20,2 млн долларов. Рост в натуральном выражении составил 7%, в денежном – 12,3%.

Основной объем риса был отправлен в СНГ. С начала года в эти страны экспортировали 68,3 тыс. т риса – на 7,2% больше, чем годом ранее. Главными импортерами казахстанского риса стали Узбекистан (25,3 тыс. т), Таджикистан (17,2 тыс. т) и Россия (14,7 тыс. т), – отмечено в исследовании.

В страны, не входящие в состав СНГ, отправили 1,7 тыс. т риса – на 2,2% меньше, чем годом ранее. Здесь основными импортерами стали Монголия (1,2 тыс. т) и Ирак (419 т).

В октябре стоимость килограмма риса в магазинах и на базарах страны составила 367 тг – на 2,2% меньше, чем годом ранее.

Среди крупных городов и мегаполисов РК дороже всего рис стоил в столице (465 тг за кг), дешевле всего – в Петропавловске (290 тг за кг).

В региональном разрезе рост цен отмечен в четырех регионах: в Атырауской (на 6,2% за год), Карагандинской (на 6%) и Мангистауской (на 4,2%) областях, а также в столице (на 0,7%), – уточнили аналитики.

В остальных 13 регионах зафиксировано снижение цен.

Наименьшее удешевление зафиксировано в Западно-Казахстанской области (на 0,2%), наибольшее – в Северо-Казахстанской (сразу на 10,8%).

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Ранее мы сообщали, что расходы казахстанцев за год выросли на 19%.

Затраты на продовольственные товары увеличились на 12%, на непродовольственные – на 24%, на платные услуги – сразу на 35%.

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