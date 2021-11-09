Домовой на маникюр пришел – видео с лаком напугало казахстанцев

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Казахстанцев напугал ролик с катающимся по полу лаком для ногтей.
Видео с катающимся по полу лаком для ногтей напугало казахстанцев, передает Zakon.kz.
Ролик опубликовали в Instagram-паблике taldykorganec.7282.
В одном из салонов города (Талдыкорган. – Прим. ред.) происходило непонятное, – говорится в описании видеоролика.
Некоторых то, что происходило на видео, напугало.
"Жуть какая",
"Полтергейст",
"Что делать и как с этим бороться?" – написали они.
Других ролик позабавил.
"Домовой на маникюр пришел",
"Вызывайте битву экстрасенсов",
"Ничего страшного, это приведение",
"Призрак, который хотел покрасить ногти",
"Хоть что-то новое в Талдыке произошло", – посмеялись комментаторы.
Третьи объяснили, почему такое могло произойти.
"Кафель кривой",
"За ниточку потихоньку тяните",
"Нитку намотали и тянут. Отсюда и пробуксовки флакончика", – пояснили они.
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