Приравнять электронные сигареты к табачным изделиям предлагают депутаты

Вопрос поднял секретарь маслихата Ерлан Каналимов.

Электронные сигареты набирают популярность среди столичных подростков. Такое положение дел беспокоит депутатов. Они предлагают урегулировать оборот данной продукции, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос поднял секретарь маслихата Ерлан Каналимов.

Сейчас электронные сигареты – большая проблема. Курят не только старшеклассники, но и пятиклассники. Их продают везде и всем, они безакцизные. Давайте какие-то меры примем! Не говорю, что запретить вообще, пусть продаются, но предлагаю приравнять их к табачным изделиям, и пусть покупают с 21 года, – сообщил он.

Мотивирует свое предложение депутат тем, что курение электронных сигарет наносит серьезный ущерб здоровью детей.

Так же нельзя! Это же ужас. Мы травим целое поколение детей. Они, может, не думают сейчас о последствиях, думают безвредно, но завтра это может привести к бесплодию и прочим заболеваниям, – резюмировал спикер.

Эту работу, считает он, целесообразно провести сообща управлениям здравоохранения, образования, внутренней политики, а также полиции.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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