Столичный коэффициент для медиков предложили ввести депутаты

На сегодняшний день поддержка здравоохранения не занимает достойное место в бюджете.

Депутат Гульжамал Джапарова предложила властям Нур-Султана изыскать средства на поддержку здравоохранения, и, в первую очередь, врачей, передает корреспондент Zakon.kz.

На сегодняшний день у нас поддержка здравоохранения не занимает достойное место в бюджете. Сколько врачей нуждается в жилье? Утечка кадров идет и по этой причине. Почему зарплата до сих пор не достойна врачей, которые учатся столько лет? Почему бы не довести зарплату врачей хотя бы до уровня педагогов? Мы говорим, говорим, говорим, но на деле кардинальные меры до сих пор не принимаются, – сказала Джапарова.

Она считает, что строительством одного-двух общежитий этот вопрос не решить.

Давайте изыскивать средства на поддержку здравоохранения, врачей в первую очередь, – добавила депутат.

В этой связи она предложила предусмотреть столичный коэффициент для медицинских работников.

Глава столичного УОЗ Тимур Муратов солидарен с ней.

Нужно поднимать в первую очередь заработную плату медработникам, и соцподдержку тоже усиливать надо, отдельную линию при выделении жилья надо, отдельную очередь даже создавать надо, – сообщил он.

Однако секретарь маслихата Ерлан Каналимов считает, что для принятия таких мер нужно принять поправки в закон "О статусе столицы".

Депутат Алтыншаш Табулдина в свою очередь предложила в случае невозможности поднять заработную плату предусмотреть иные меры поддержки.

Наши медработники говорят о несоизмеримости затрат в Нур-Султане и других городах. Основная масса квартиры снимает, жилье съемное – дорогое. Предлагаю ввести хотя бы компенсацию для тех, кто снимает, кто стоит в очереди на жилье. Эти моменты надо шире просмотреть, – резюмировала она.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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