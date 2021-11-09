Женился лучший снайпер хоккейного клуба "Барыс" 

Никита Михайлис стал лучшим бомбардиром "Барыса" в нынешнем сезоне КХЛ.

Форвард "Барыса" Никита Михайлис сыграл свадьбу, воспользовавшись недельной паузой в КХЛ, сообщает Zakon.kz.

Избранницей 26-летнего хоккеиста стала жительница Нур-Султана Кристина Дерменева, которая занимается пошивом женской одежды.

Сам же Никита Михайлис подошел к свадьбе в прекрасной форме, став лучшим бомбардиром "Барыса" в нынешнем сезоне КХЛ. Нападающий набрал 30 (13+17) очков в чемпионате, что также позволило казахстанцу занять третье место в списке самых метких бомбардиров КХЛ.

К международному перерыву "Барыс" с 24 очками стоит на десятом месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

16 ноября подопечные Юрия Михайлиса на выезде сыграют с ХК "Сочи", который возглавляет экс-наставник "Барыса" – Андрей Назаров.

Куандык Шынасилов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!