Женился лучший снайпер хоккейного клуба "Барыс" 

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Никита Михайлис стал лучшим бомбардиром "Барыса" в нынешнем сезоне КХЛ.
Форвард "Барыса" Никита Михайлис сыграл свадьбу, воспользовавшись недельной паузой в КХЛ, сообщает Zakon.kz.
Избранницей 26-летнего хоккеиста стала жительница Нур-Султана Кристина Дерменева, которая занимается пошивом женской одежды.
Сам же Никита Михайлис подошел к свадьбе в прекрасной форме, став лучшим бомбардиром "Барыса" в нынешнем сезоне КХЛ. Нападающий набрал 30 (13+17) очков в чемпионате, что также позволило казахстанцу занять третье место в списке самых метких бомбардиров КХЛ.
К международному перерыву "Барыс" с 24 очками стоит на десятом месте в таблице Восточной конференции КХЛ.
16 ноября подопечные Юрия Михайлиса на выезде сыграют с ХК "Сочи", который возглавляет экс-наставник "Барыса" – Андрей Назаров.
Куандык Шынасилов
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!