Стали известны имена призеров международного хореографического конкурса в честь Независимости

Конкурс-фестиваль "Өрлеу" проходил с 4 по 7 ноября.

В Алматы в Казахском национальном академическом театре оперы и балета им. Абая состоялись награждение победителей и Гала-концерт VII Международного конкурса-фестиваля хореографических учебных заведений "Өрлеу", приуроченного ко Дню Независимости, сообщает Zakon.kz.

Конкурс-фестиваль "Өрлеу" ("Восхождение"), проходивший с 4 по 7 ноября, был организован Алматинским хореографическим училищем им. А. Селезнева при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева и Министерства культуры и спорта РК.

В этом году творческое соревнование "Өрлеу" было посвящено 30-летию Независимости Республики Казахстан. В нем участвовали более ста конкурсантов из Казахстана, Японии, Германии, Южной Кореи, а также из Башкортостана, Бурятии, Якутии и других регионов России. Среди них – представители хореографических учебных заведений, профессиональных танцевальных коллективов и артисты балета.

Цель конкурса-фестиваля – поддержка и популяризация национального хореографического искусства, укрепление профессионального сообщества педагогов-хореографов, международный обмен творческими достижениями и опытом работы в области хореографического образования.

"Өрлеу" стал востребованным среди хореографических учебных заведений конкурсом, который призван выявлять юные дарования в области хореографического искусства, продвигать талантливых молодых артистов балета, укреплять творческое содружество педагогов-хореографов, балетмейстеров, деятелей культуры и искусства, а также сохранять и развивать национальное хореографическое искусство.

Международный конкурс хореографических учебных заведений "Өрлеу" был учрежден в 2008 году в Алматинском хореографическом училище им. А. Селезнева по инициативе его директора – заслуженного деятеля Республики Казахстан, кандидата филологических наук, доцента Карлыгаш Мурзахановой и проводится каждые два года. Сегодня он стал востребованным проектом уже во всей Средней Азии и популярным в странах дальнего и ближнего зарубежья.

В 2012 году при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева был создан международный фестиваль балетных школ "Өрлеу" для дальнейшей популяризации хореографического искусства, выявления и поддержки юных дарований.

В программу фестиваля входит проведение семинаров и мастер-классов по всем специальным дисциплинам для связи художественных задач с методическими. Основная деятельность семинаров направлена на повышение педагогического мастерства преподавателей, знакомство гостей с особенностями методики преподавания казахского танца, а также показ уроков по специальным дисциплинам классического, дуэтно-классического, народно-сценического, современного танцев и многое другое.

Со дня основания "Өрлеу" в качестве главных консультантов-постановщиков были выдающиеся личности казахстанского балетного искусства Рамазан Бапов и Булат Аюханов. Своим личным вниманием и участием в подготовке участников конкурса они способствовали поднятию профессионального академического уровня флагмана хореографического образования Казахстана.

На сегодня два крупных и важных проекта Алматинского хореографического училища им. А. Селезнева – международные конкурс и фестиваль хореографических учебных заведений "Өрлеу" не только помогают открыть новые имена студентов, но и служат стартовой площадкой для их дальнейшего профессионального и карьерного роста.

Фонд Нурсултана Назарбаева занимает особое место в осуществлении всех международных проектов АХУ.

Конкурс этого сезона прошел в дистанционном формате.

Оценивало работу участников авторитетное жюри, в состав которого вошли: заслуженный артист Российской Федерации и Республики Казахстан, лауреат международных конкурсов, председатель жюри Юрий Васюченко; Народная артистка России, заведующая балетной труппой Большого театра (г. Москва) Галина Степаненко; артист балета, балетмейстер, дипломант и призер международных конкурсов, ведущий солист нового Национального театра Токио (Япония) Майлен Тлеубаев.

Конкурс был очень интересный, он показал, что искусство балета движется в правильном направлении. Очень хорошо, что показан был урок, где сразу видны недочеты обучения. Балет – это эмоции, красота и чистота, а не голая техника и трюкачество. И я увидел – на нашем конкурсе это понимали все. Еще раз спасибо всем участникам, педагогам, хореографам и всем, кто принимал участие в проведении великолепного конкурса "Өрлеу", отметил председатель жюри Юрий Васюченко.

Чествовали победителей конкурса по традиции в стенах легендарного театра – КазНАТОБ им. Абая. Здесь же состоялся и Гала-концерт участников фестиваля, которые продемонстрировали свои таланты и достижения, исполнив яркие хореографические номера.

Первые премии и звание лауреатов получили:

В младшей группе в номинации "Классический танец" – Александра Козлова (Красноярский хореографический колледж).

В старшей группе в номинации "Классический танец" – Дамир Тлесбаев (Алматинское хореографическое училище им. А. Селезнева).

В группе "Артисты балета" в номинации "Классический танец" – Дмитрий Выскубенко (Баварский государственный театр оперы и балета).

В номинации "Народный, народно-сценический, стилизованный народный танец, фольклор" – группа Башкирского хореографического колледжа им. Р. Нуреева.

В номинации "Современная хореография" – Анастасия Светлишина (Красноярский хореографический колледж).

Гран-при и звание "Лауреат VII Международного конкурса-фестиваля хореографических учебных заведений "Өрлеу" выиграла студентка Алматинского хореографического училища им. А. Селезнева Адия Манабасова.

Победителям вручены дипломы, денежные призы, призы спонсоров. Кроме того, они награждены возможностью стажировки в ведущих театрах страны.

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