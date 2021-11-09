"Мог бы остаться в живых" – в Атырау родные погибшего ребенка обвиняют врачей

В отношении сотрудников начата служебная проверка.

Отец погибшего в Атырау ребенка обвиняет врачей скорой помощи в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, сообщает Zakon.kz.

Сергей Писарев отмечает, что к приезду "скорой" его сын был еще жив, но медики сообщили в СМИ, что ребенок якобы скончался на месте.

По его словам, в тот роковой день жена находилась в роддоме, а сам мужчина – на работе.

10-летний мальчик оставался дома с бабушкой, затеял игру в прятки и спрятался за холодильником, где его и ударило током. Бабушка сразу же вызвала "скорую" и начала делать искусственное дыхание. Он задышал, – говорится в сообщении "Ак Жайык".

Сергей отмечает, что "скорая" приехала быстро.

Все, что происходило у нас дома, видели соседи. "Скорая" быстро приехала, медики выхватили ребенка у бабушки и побежали с ним к машине. При этом не был сделан массаж, не дали кислород. Они увезли моего сына, но потом привезли обратно, уже мертвого. Потом вызвали полицейских, и они забрали тело в морг. Я был против вскрытия, но меня обманули, сказав, что вскрытия не будет, на самом деле его там разрезали, – Сергей Писарев.

Безутешный отец требует, чтобы врачей наказали.

А главное в этом вранье, что ребенок умер до приезда "скорой". Зачем они это делают? Я уверен – для того, чтобы скрыть непрофессиональные действия своих сотрудников. Я не кровожадный человек, но требую, чтобы медики "скорой" ответили за свою некомпетентность. Ведь, если бы они сделали все как надо, у моего сына был бы шанс остаться в живых… – заключил он.

В областной станции уточнили, что в отношении сотрудников, выезжавших на вызов, начата служебная проверка.

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