Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

В Агентстве по делам госслужбы появятся новые департаменты

Фото: zakon.kz 9 ноября 2021, 15:29

В частности, предлагается Департамент государственной службы разделить на три отдельных структурных подразделения.

Агентство по делам государственной службы подготовило проект указа президента РК, которым вносятся изменения в указ от 22 июля 2019 года "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)", сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается Департамент государственной службы разделить на три отдельных структурных подразделения.

Это связано с необходимостью усиления кадрового потенциала отраслевого департамента, поскольку действующая его структура не позволяет точечно прорабатывать и реализовывать вопросы по кадровой политике на госслужбе, – говорится в обосновании.

Кроме того, для улучшения координации вопросов по финансам предлагается создать Департамент экономики и финансов.

Также, в целях внедрения инновационных подходов в кадровую политику, Служба управления персоналом будет преобразована в Департамент управления человеческими ресурсами. Департамент будет также тестировать методы стратегического планирования HR.

В свою очередь, на департаменты экономики и финансов, управления человеческими ресурсами будут возложены функции централизованных бухгалтерии и государственных закупок, кадрового делопроизводства.

Данная мера также позволит эффективно управлять процессами на центральном уровне, акцентируя внимание территориальных департаментов только на качественном выполнении отраслевых вопросов, – поясняют в агентстве.

Так, в обновленном ведомстве появятся департаменты:

  1. привлечения на государственную службу
  2. развития персонала государственной службы
  3. трансформации и цифровизации
  4. контроля в сфере государственной службы
  5. государственных услуг
  6. стратегического планирования и анализа
  7. коммуникации
  8. юридический
  9. управления человеческими ресурсами
  10. экономики и финансов
  11. административный
  12. Служба внутреннего аудита
  13. Управление по защите государственных секретов и информационной безопасности

Как отмечается, это решение позволит разграничить вопросы госслужбы по отдельным блокам, и, следовательно, работа в данном направлении обретет системный характер.

Проект указа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 ноября.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ