Казахстанцы ожидают повышения цен на продукты и промтовары

В октябре население продолжило отмечать особенно сильный рост цен на продукты питания, в частности мясо и птицу, хлебобулочные изделия, растительное масло, плодоовощную продукцию.

Заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Денис Чернявский рассказал об инфляционных ожиданиях казахстанцев в октябре 2021 года, сообщает Zakon.kz.

Количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед в октябре 2021 года существенно повысилась и составила 10,3% (9% в сентябре). Наибольшая доля респондентов ожидает ускорения роста цен в следующие 12 месяцев – 33% (26% в сентябре), что стало максимальным значением в истории опроса населения, – отметил Денис Чернявский.

По его словам, инфляции сохраняется на высоком уровне. В октябре население продолжило отмечать особенно сильный рост цен на продукты питания, в частности мясо и птицу, хлебобулочные изделия, растительное масло, плодоовощную продукцию. Наблюдалось удорожание ГСМ, услуг ЖКХ, а также одежды и обуви.

Потребительские настроения в октябре практически не изменились, несколько улучшились оценки перспектив развития страны.

Ухудшение отмечено в оценках как текущего, так и будущего материального положения. На этом фоне респонденты стали чаще экономить на покупке продуктов питания. Большая доля респондентов (35%) считает текущее время неблагоприятным для покупки крупных товаров, в октябре эта доля немного повысилась, – сказал Чернявский.

Увеличилась доля опрошенных, имеющих кредит, в том числе на потребительские цели (с 30% в июле до 33% в октябре), и снизилась доля сберегающего населения (с 19% в сентябре до 16% в октябре).

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