105-летняя пенсионерка установила мировой рекорд в беге на 100 метров

Это первая женщина и американка, установившая мировой рекорд в категории Masters Track&Field в возрастной категории 105+.

Пожилая американка Джулия Хокинс из Луизианы стала автором нового мирового рекорда на спринтерской дистанции 100 метров, сообщает Zakon.kz.

105-летняя спортсменка по прозвищу Ураган показала рекордные цифры на Играх для взрослых в Хаммонде (штат Луизиана).

Хокинс пробежала стометровку за 1 минуту 2,95 секунды.

Она первая женщина и американка, установившая мировой рекорд в категории Masters Track&Field в возрастной категории 105+.

Женский мировой рекорд в беге на 100 метров за 10,49 секунды установлен в 1988 году американкой Флоренс Гриффит-Джойнер и признан официальным.

Куандык Шынасилов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!