Алек Болдуин предложил приглашать полицию на съемки фильмов с оружием

Актер уверен, что это поможет уменьшить количество инцидентов и несчастных случаев на съемочных площадках.

Голливудский актер Алек Болдуин предложил приглашать полицию на съемочный процесс перестрелок, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал на странице своего совместного с женой фонда поддержки работников искусства в Twitter.

На любых съемках кино или сериалов, где используется оружие, бутафорское или иное, должен присутствовать нанятый продюсерами сотрудник полиции, который будет следить за безопасностью. Алек Болдуин

По словам Болдуина, оплачивать услуги полицейского должны киностудии или стриминговые сервисы. Актер уверен, что это поможет уменьшить количество инцидентов и несчастных случаев на съемочных площадках.

22 октября в ходе съемки одной из сцен вестерна "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Однако патроны оказались боевыми. В результате погибла оператор Галина Хачкинс и пострадал режиссер ленты Джоэл Соуса.

По словам актера, он не знал, что пистолет заряжен боевыми патронами. Вскоре после трагедии Болдуин сообщил, что сотрудничает с полицией в рамках расследования, а также поддерживает семью погибшей.

Ранее голливудские кинооператоры уже высказывались о запрете огнестрельного оружия на съемках. Петицию подписали 214 человек.

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