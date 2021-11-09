Президент Казахстана принял маршала Сената Польши

Об этом сообщает Акорда.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с маршалом (спикером) Сената Польши Томашем Гродзким, находящимся в нашей стране с официальным визитом, передает Zakon.kz.

В ходе беседы были рассмотрены перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Как бывший спикер Парламента я придаю большое значение развитию межпарламентской дипломатии. С удовлетворением отмечаю, что нас связывают давние узы дружбы и широкий спектр направлений сотрудничества. Мы рассматриваем Польшу в качестве важного и надежного партнера Казахстана в Центральной Европе. Мы внимательно следим за тем, что происходит в Польше, и испытываем большое уважение к Вашему народу и Вашей стране, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что на уровне высшего руководства выстроен доверительный диалог, который находит свое продолжение и по линии законодательных органов двух стран.

Я думаю, что у нашего сотрудничества многообещающие перспективы. Ярким свидетельством этого масштабного взаимодействия стал Ваш визит, – заявил президент Казахстана.

Собеседники отметили потенциал для наращивания связей двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, инфраструктурной и образовательной сферах.

Томаш Гродзкий также поделился впечатлениями от поездки в Акмолинскую область, где состоялись его встречи с представителями польской диаспоры. Как подчеркнул глава верхней палаты Парламента Польши, благодаря дружественному отношению и гостеприимству казахского народа в годы депортации поляки обрели в Казахстане свою вторую родину.

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