Аэропорт Актобе передадут в доверительное управление с правом выкупа

В ближайшие дни в "Юридической газете" будет опубликовано объявление о проведении тендера.

Международный аэропорт Актобе им. А. Молдагуловой передадут в доверительное управление на три года с правом дальнейшего выкупа 100% акций компании, передает Zakon.kz.

"Казинформ" пишет, что в Актобе была проведена экспертиза оценки имущества аэропорта, поскольку оценка вызвала недоверие со стороны общественности. Экспертиза подтвердила результаты ранее проведенной оценки.

По словам первого заместителя акима области Руслана Хамбарова, в ходе первой оценки аэропорт оценили в 7,3 млрд тенге, а по итогам второй оценки рыночная стоимость аэропорта Актобе была определена в 6,8 млрд тенге. Для проведения торгов была организована комиссия, решением которой установлена начальная цена объекта в 7,3 млрд тенге.

Учитывая, что аэропорт – это стратегический объект, комиссия решила передать его в доверительное управление с правом выкупа. В период доверительного управления мы должны провести полный мониторинг выполнения инвестором возложенных на него обязательств. В случае, если инвестор допустит неэффективное управление объектом или не выполнит возложенные на него обязательные условия, будет рассмотрен вопрос возврата аэропорта в коммунальную собственность, то есть разрыва договора о доверительном управлении, – сказал Руслан Хамбаров.

Отмечается, что в ближайшие дни в "Юридической газете" будет опубликовано объявление о проведения тендера, затем через 15 дней планируется провести тендер на доверительное управление аэропортом с правом выкупа.

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