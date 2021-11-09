Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана

РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды на 10 ноября.

Туман, осадки, гололед. В некоторых регионах республики разыграется непогода, сообщает Zakon.kz.

РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды на 10 ноября.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе области – туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, 15-20 м/с, на юго-западе области порывы 25 м/с.

В Петропавловске возможны осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель.

Днем на севере, западе Актюбинской области – сильный дождь. Ветер западный, северо-западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с.

Днем на западе Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе области 15-20 м/с.

В Актау – ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, в конце дня порывы 15-18 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют туман. Ветер северо-западный, северный, на северо-западе области порывы 15-20 м/с.

В Уральске ночью и утром туман.

Ночью на северо-западе Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

В Кокшетау – ветер юго-западный, порывы 15 м/с.

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