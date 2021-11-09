Упал с высоты на стройке – в Алматы погиб рабочий

25-летний строитель работал на высоте без страховочного ремня.

Несчастный случай произошел на одном из строительных объектов Алматы, сообщает Zakon.kz.

Рабочий упал с высоты на стройке и погиб. Инцидент произошел на строительном объекте в мкр Самал-3.

Говорится, что 25-летний строитель работал на высоте без страховочного ремня.

Молодой человек скончался до приезда бригады медиков.

В настоящее время по данному делу назначены специальные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых будет дана правовая оценка произошедшему. пресс-служба ДП города Алматы

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