После ДТП в Актюбинской области госпитализирована годовалая девочка

Водитель Lada Largus опрокинул автомобиль на трассе Эмба-Кандыагаш.

В результате ДТП в Актюбинской области в больницу попала годовалая девочка, сообщает Zakon.kz.

9 ноября в 00:45 33-летний водитель Lada Largus опрокинул автомобиль на трассе Эмба-Кандыагаш, в 5 километрах от города Эмба.

В результате ДТП пассажир, годовалая девочка, госпитализирована в ОДКБ города Актобе. пресс-служба МВД РК

С начала года на дорогах области с участием детей произошло 83 дорожно-транспортных происшествий, где 4 погибло и 103 получили различные ранения.

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