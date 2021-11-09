Ученые доказали пользу черного перца в борьбе с коронавирусом

Это может стать основой для БАДов, с целью терапии и профилактики инфекции.

Ученые из Санкт-Петербурга экспериментально подтвердили, что в черном перце есть соединение, способное блокировать распространение коронавируса, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Biomedicines.

Установлено, что некоторые широко распространенные природные алкалоиды (например, содержащиеся в черном перце) не позволяют коронавирусу заражать клетки. Эти соединения могут стать основой БАДов для терапии и профилактики инфекции.

Специалистами уже проведены эксперименты с использованием уникальных бесклеточных тест-систем.

По этой причине мы изучали вещества, которые могли бы заблокировать не белковое взаимодействие, а слияние липидных оболочек (мембран) клеток человека и коронавируса — это обязательное условие для проникновения возбудителя инфекции. Для этого использовались алкалоиды растительного происхождения. Например, наиболее эффективное соединение — пиперин — содержится в черном перце, давно известен и используется в составе биоактивных добавок для различных медицинских целей. главный научный сотрудник Института цитологии РАН, один из авторов исследования Ольга Остроумова

Исследовательница полагает, что биологически активные добавки, помогающие победить коронавирус на основе пиперинов могут появиться уже довольно скоро. Ведь безопасность этого алкалоида в медицинских целях уже давно была доказана.

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