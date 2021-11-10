Убийца двух женщин из Кокшетау более 20 лет прятался в России

Его объявили в международный розыск. И только в прошлом году полиции удалось его найти.

24 года оставался безнаказанным убийца в Кокшетау. В конце 1990-х годов он зверски расправился с двумя женщинами на глазах у ребенка. И вот только теперь предстал перед судом, сообщает Zakon.kz.

Как ему удалось так долго скрываться, разбирался корреспондент Первого канала "Евразия".

День трагедии Альфия вспоминает с трудом. Тогда ей было 13 лет. В тот злополучный вечер подозреваемый пришел к ним домой, чтобы, якобы, вернуть долг ее матери. Но позже девочка услышала крики и шум.

Я ребенок была. Не понимала, что происходит? Побежала на улицу, во двор, хотела вызвать милицию. Когда бежала, увидела свою маму с балкона, которая кричала: "Помогите, мою маму режут"! Альфия Канапова

В доме тогда была еще и бабушка Альфии.

Мужчина нанес удары ножом женщинам, отчего мать девочки умерла на месте. За жизнь бабушки врачи боролись неделю, но, к сожалению, спасти не смогли. Альфия вспоминает, что после того, как мужчина расправился с ее близкими, побежал за ней.

Он знал, что я его знаю, знаю его семью. Мне сильно повезло, что стояли соседи с очень большой собакой. Альфия Канапова

Убийца скрылся с места преступления до приезда полиции и подался в бега. Его объявили в международный розыск. И только в прошлом году, спустя 23 года полиции удалось его найти. Все это время злоумышленник прятался в России и жил под чужой фамилией.

Его сдала сожительница. Не за красивые же глаза она его сдала. Значит что-то он там делал. Он там и дом построил, и семью создал, и двое детей у них появились. Оказывается, общался и с первыми детьми от первого брака. родственница погибших Заура Акжанова

Сейчас идут судебные разбирательства. По словам родных, обвиняемый сначала признался в содеянном, но после заявил, что не совершал двойного убийства.

Его родственники утверждают, что он хороший человек, не мог даже курицу зарезать.Родственники погибших напоминают, что Альфия опознала его и требуют для мужчины пожизненного заключения и возмещения морального ущерба.

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