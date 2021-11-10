США призвали ОПЕК увеличить поставки нефти

Цены на бензин в США достигли рекордного уровня с 2014 года.

Администрация США взаимодействует с ОПЕК-плюс на предмет увеличения поставок нефти и работает с антимонопольными властями для пресечения завышения цен, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

Мы связывались с Федеральной торговой комиссией по поводу борьбы с незаконным ценообразованием и взаимодействуем со странами и структурами ОПЕК-плюс на тему увеличения поставок. Карин Жан-Пьер

Цены на бензин в США достигли рекордного уровня с 2014 года. Группа сенаторов-демократов накануне направила письмо президенту Джо Байдену с призывом запретить экспорт нефти и начать товарные интервенции из стратегического нефтяного резерва.

Я могу сказать вам, что мы здесь делаем. Призываем ОПЕК увеличить поставки и мониторим ситуацию, — добавила Жан-Пьер.

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