Финансовые нарушения на 156 млрд тенге выявили в Казахстане

Всего проведено 2765 аудиторских мероприятий.

Министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании правительства озвучил итоги камерального контроля с начала года, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерулан Жамаубаев сообщил, что за 10 месяцев года камеральным контролем охвачено порядка 758 тыс. процедур госзакупок на 6,2 трлн тенге.

При этом по итогам проверок установлены нарушения по 35 тыс. процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 98% уведомлений об устранении нарушений.

Всего проведено 2765 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено 1 трлн 765 млрд тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на 156 млрд тенге. Устранены нарушения на 123 млрд тенге путем восстановления поставки товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету, – добавил министр.

Между тем, по его словам, для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 2,4 тыс. рекомендаций.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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