В правила определения фиксированных тарифов и предельных аукционных цен внесли изменения

Правила регулируют порядок применения фиксированных тарифов и аукционных цен для покупки электрической энергии, производимой объектами по использованию возобновляемых источников энергии.

Постановлением Правительства РК от 8 ноября 2021 года внесли изменения в Правила определения фиксированных тарифов и предельных аукционных цен, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила регулируют порядок применения фиксированных тарифов и аукционных цен для покупки электрической энергии, производимой объектами по использованию возобновляемых источников энергии, не распространяются на гидроэлектростанции с установками, расположенными в одном гидроузле, суммарной мощностью свыше тридцати пяти мегаватт или водохранилищами, обеспечивающими более чем суточный срок регулирования, за исключением введенных в эксплуатацию после 1 января 2016 года.

Фиксированные тарифы утверждаются Правительством РК по представлению уполномоченного органа для каждого из следующих видов возобновляемых источников энергии:

энергии солнечного излучения; энергии ветра; гидродинамической энергии воды (малые и крупные гидроэлектростанции); энергии, полученной при использовании биогаза.

Предельные аукционные цены утверждаются уполномоченным органом для каждого из следующих видов возобновляемых источников энергии:

энергии солнечного излучения;

энергии ветра;

гидродинамической энергии воды (малые и крупные гидроэлектростанции);

энергии, полученной при использовании биогаза.

Как отмечается, предельные аукционные цены утверждаются в тенге.

Уполномоченный орган формирует предложение по утверждению фиксированных тарифов путем проведения сравнительного анализа тарифов на электрическую энергию, произведенную за счет использования возобновляемых источников энергии, действующих в других государствах мира. Перечень государств определяется уполномоченным органом и направляется для получения экспертного заключения в Национальную палату предпринимателей РК и экспертные советы, - говорится в документе.

Определение перечня государств осуществляется уполномоченным органом с учетом следующих параметров:

наличия механизма поддержки возобновляемых источников энергии, идентичного или соответствующего по содержанию с применяемой в Казахстане схемой льготных тарифов на поставку электрической энергии, производимой объектами по использованию возобновляемых источников энергии;

наличия индикаторов развития сектора возобновляемых источников энергии до 2030 года;

показателя доли возобновляемых источников энергии в общем объеме производства электроэнергии (по итогам предыдущего года) выше, чем в РК;

снижения стоимости технологий в соответствующих странах.

Постановление вводится в действие с 20 ноября 2021 года.

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