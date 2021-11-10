В правила определения фиксированных тарифов и предельных аукционных цен внесли изменения

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Правила регулируют порядок применения фиксированных тарифов и аукционных цен для покупки электрической энергии, производимой объектами по использованию возобновляемых источников энергии.
Постановлением Правительства РК от 8 ноября 2021 года внесли изменения в Правила определения фиксированных тарифов и предельных аукционных цен, сообщает Zakon.kz.
В частности, правила регулируют порядок применения фиксированных тарифов и аукционных цен для покупки электрической энергии, производимой объектами по использованию возобновляемых источников энергии, не распространяются на гидроэлектростанции с установками, расположенными в одном гидроузле, суммарной мощностью свыше тридцати пяти мегаватт или водохранилищами, обеспечивающими более чем суточный срок регулирования, за исключением введенных в эксплуатацию после 1 января 2016 года.
Фиксированные тарифы утверждаются Правительством РК по представлению уполномоченного органа для каждого из следующих видов возобновляемых источников энергии:
Предельные аукционные цены утверждаются уполномоченным органом для каждого из следующих видов возобновляемых источников энергии:
Как отмечается, предельные аукционные цены утверждаются в тенге.
Уполномоченный орган формирует предложение по утверждению фиксированных тарифов путем проведения сравнительного анализа тарифов на электрическую энергию, произведенную за счет использования возобновляемых источников энергии, действующих в других государствах мира. Перечень государств определяется уполномоченным органом и направляется для получения экспертного заключения в Национальную палату предпринимателей РК и экспертные советы, - говорится в документе.
Определение перечня государств осуществляется уполномоченным органом с учетом следующих параметров:
Постановление вводится в действие с 20 ноября 2021 года.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!