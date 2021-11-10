RAMS Qazaqstan передал в дар квартиры для детей-сирот "SOS Детские деревни Казахстана"

Сегодня в стране работает три SOS Детские деревни.

Строительная компания RAMS Qazaqstan передала в дар корпоративному фонду "SOS Детские деревни Казахстана" две квартиры в строящемся жилом комплексе RAMS City в Алматы.

Соответствующий договор был подписан сегодня заместителем генерального директора RAMS Qazaqstan Еркином Байбатыровым и национальным директором корпоративного фонда "SOS Детские деревни Казахстана" Гульжан Асановой.

В этих квартирах будут жить SOS семьи, в которых проживают дети, оставшиеся без попечения родителей.

У нас уже есть положительный опыт в Алматы и других городах Казахстана, когда дети, проживая в семейных условиях в городской среде, лучше адаптируются, становятся более самостоятельными, не чувствуют себя ущемленными. Живя в городской квартире, ребята быстрее заводят друзей и понимают, что они ничем не отличаются от своих сверстников. Мы называем такие SOS семьи "интегрированными", потому что родители и дети интегрируются в сообщество, – говорит Гульжан Асанова.

ЖК Rams City находится адресу: Жандосова, 94. Особенность этого комплекса в том, что на его территории помимо жилых домов будут возведены детский сад и школа, на многофункциональном пешеходном бульваре расположатся коммерческие помещения. RAMS City – не просто ЖК, это "город в городе".

Фонд "SOS Детские деревни Казахстана" был основан в 1994 году по инициативе Сары Алпысовны Назарбаевой, супруги Первого Президента страны. Фонд заботится о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, а также помогает малообеспеченным, многодетным и приемным семьям через социальные проекты.

Сегодня в стране работает три SOS Детские деревни в городах Алматы, Нур-Султане и Темиртау. За все время существования в SOS семьях получили воспитание более 390 казахстанских детей.

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