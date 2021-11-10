Дарига Назарбаева прокомментировала zakon.kz фразу о "ксенофобии" из статьи Лаврова

По мнению Дариги Назарбаевой, между Казахстаном и Россией не должно быть тем, закрытых для обсуждения.

Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Дарига Назарбаева прокомментировала zakon.kz фразу о "ксенофобии" из статьи Сергея Лаврова.

"Сегодня утром я, как и многие мои коллеги депутаты Мажилиса, была атакована представителями финансируемой правительством США радиостанции "Радио Азаттык", которые требовали немедленно отреагировать на одну фразу из статьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Россия и Казахстан: сотрудничество без границ".

Фраза, естественно, была вырвана из контекста, это легко увидеть, если прочесть статью Лаврова от начала до конца.

Но как выглядит со стороны казахстанцев то повышенное внимание, которое в последнее время проявляют и высокопоставленные представители российского государства, и ведущие российские СМИ, только к одному аспекту жизни нашей страны?

Казахстанцев, которые искренне считают, что межнациональный мир и согласие являются главными достижениями наших 30 лет Независимости.

В нашей стране сегодня мирно проживают представители более ста народов. Конституцией Казахстана закреплен статус русского языка и мы высоко ценим его значение. На русском ведется обучение во многих школах, колледжах, университетах. Миллионы русских казахстанцев не видят вокруг себя никакой «ксенофобии». Как не видят ее вокруг себя казахи, узбеки, украинцы, уйгуры, татары, немцы и многие-многие другие народы Казахстана.

А что касается "резонансных проявлений ксенофобии", то каждое из них получает самую серьезную оценку со стороны правоохранительных органов и со стороны казахстанского общества. Так было, есть и будет.

Конечно между добрыми соседями, какими являются Казахстан и Россия, не должно быть тем, закрытых для обсуждения, или двойных стандартов (для себя и во вне). Тем более, что и в самой России нет-нет, да и случаются "ксенофобские проявления", вызывающие значительный общественный резонанс и заставляющие российское государство на них соответственно реагировать.

Мне искренне жаль, что на самом высоком уровне из России звучит такая реакция на отдельные проявления бытового национализма, которые да, в нашей стране, как впрочем и во многих других странах мира иногда случаются. Эта реакция удивляет и огорчает очень многих казахстанцев.

Сергей Викторович пишет, "отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик". Мне видится, что российская официальная реакция на такие случаи как раз и доказывает, что диверсионная работа иноагентов, если такая имеет место, достигла своей цели.

И вот это печально вдвойне".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!