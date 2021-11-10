Подросток погиб в результате ранения из пневматического оружия в Жамбылской области

Мальчик с другом стрелял по птицам в поле.

14-летний мальчик вместе с другом стреляли по птицам в поле. Оружие они взяли у родителей без разрешения, передает Zakon.kz.

9 ноября текущего года в отдел полиции Меркенского района поступило сообщение из Центральной районной больницы о смерти 14-летнего жителя села Тескентоган в результате телесных повреждений, полученных от ранения из пневматического оружия. Следственно-оперативной группой установлено, что погибший вместе со своим другом без разрешения родителей взял оружие и получил огнестрельное ранение во время стрельбы по птице в поле, – рассказали в пресс-службе ДП региона.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований.

Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование с целью установления и изучения всех обстоятельств произошедшего.

В этой связи просим всех родителей быть внимательными к своим детям, хранить зарегистрированное на вас оружие в установленном законом порядке! – предупредили в ДП.

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