Звезда фильма "Принцесса на бобах" пострадала в ДТП в Москве

65-летняя актриса госпитализирована с переломами ребер и надколенника.

Российская актриса театра и кино Елена Сафонова попала в ДТП в центре Москвы, передает Zakon.kz.

Во время инцидента на проспекте Мира Сафонова находилась за рулем машины Hyundai и столкнулась с двумя легковыми автомобилями. Судя по записи с видеорегистратора, водитель BMW нарушил правила дорожного движения и спровоцировал аварию, – сообщает lenta.ru.

65-летняя актриса госпитализирована с переломами ребер и надколенника. Помимо артистки в больницу был доставлен еще один человек.

Елена Сафонова родилась 14 июня 1956 года в Ленинграде. Ее кинематографический дебют состоялся в картине "Ищу мою судьбу" 1974 года выпуска. Всесоюзную популярность актрисе принесла роль в фильме "Зимняя вишня" режиссера Игоря Масленникова. Она также известна по таким лентам, как "Принцесса на бобах", "Президент и его женщина" и "Такси-блюз". В 2011 году Сафонова была признана заслуженной артисткой Российской Федерации.

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