Сагинтаев рассказал об арендном жилье для работающей молодежи

В полночь 15 ноября стартует прием заявок по Программе предоставления арендного жилья для работающей молодежи.

Тему доступного жилья для молодых горожан осветил аким Алматы, передает Zakon.kz.

Отвечая на вопросы горожан в ходе прямого эфира передачи Akimat LIVE на ТК "Алматы", Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в полночь 15 ноября стартует прием заявок по Программе предоставления арендного жилья для работающей молодежи до 29 лет. Заявки можно будет подать до 23.59 20 ноября текущего года.

Подать заявку можно здесь. Допуск осуществляется по электронно-цифровым ключам.

Условия для участия в программе:

- возраст до 29 лет;

- постоянная алматинская регистрация не менее двух последних лет;

- отсутствие жилья в Казахстане в течение двух последних лет;

- зарплата за последние полгода – выше 40 МРП (116 680 тенге).

Информация о перечне документов размещена на сайте программы.

Срок предоставления в аренду – пять лет без права продления.

В городе также действует программа предоставления льготных займов для молодежи "Алматы жастары 3.0" с общим бюджетом 18 млрд тенге. Максимальная сумма займа – до 18 млн тенге, процентная ставка – 5%, первоначальный взнос - 10%.

Благодаря программе 1000 молодых людей ежегодно получают возможность приобретения первичного и вторичного жилья. На сегодняшний день по "Алматы жастары 3.0" выдано 868 займов на сумму 14,7 млрд тенге.

Добавим, что программа ориентирована на молодежь, занятую в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта, СМИ, социальной работы. Также ею могут воспользоваться сотрудники вузов и НИИ, правоохранительных органов.

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