Как правильно включать печку в машине, рассказал эксперт

Как сделать так, чтобы стекла во время прогрева авто не запотевали, рассказал автоэксперт.

В обычных условиях процесс активации печки или климат-контроля у водителей не вызывает проблем. Однако осенью могут возникнуть проблемы с их активацией, сообщает Zakon.kz.

Как сделать так, чтобы стекла во время прогрева авто не запотевали, агентству "Прайм" рассказал автоэксперт Егор Васильев. По его словам, обычно после запуска двигателя нужно включить режим активного обдува стекол, чтобы они быстро прогрелись.

После того, как стекла перестанут запотевать, стоит переключиться в обычный режим работы климат-контроля. Если ваш автомобиль не оснащен продвинутой системой вентиляции, то, манипулируя с дефлекторами воздуховодов, самостоятельно перенаправляем воздушные потоки на стекла. И только после их очистки от влаги можно задуматься о комфорте в салоне, — объяснил Васильев.

В современных автомобилях ждать, пока двигатель прогреется до рабочей температуры и затем включать обогрев салона, нет необходимости. Этому алгоритму действий необходимо следовать только в сильные морозы, отмечает эксперт.

Если вы сомневаетесь в состоянии своего аккумулятора, то до запуска двигателя проконтролируйте, чтобы система отопления была не активна.

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