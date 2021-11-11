Жители села Ортакшыл наладили онлайн-торговлю казахского лакомства

В основном ортакшыльцы занимаются животноводством и выращиванием проса.

Аул Ортакшыл находится в 130 километрах от областного центра Кызылорды. Базовую станцию Kcell установили в феврале 2021 года по государственному проекту "250+". С появлением качественной связи жизнь местных жителей изменилась: сельчане получили доступ к цифровым сервисам, мобильному банкингу и бесплатному онлайн-образованию.

Кроме того, ортакшыльцы начали успешно вести бизнес по продаже казахского национального продукта – тары. 9 ноября село Ортакшыл посетил главный технический директор Kcell Аскар Есеркегенов, чтобы лично проверить скорость интернета, качество связи, а также поговорить с местными жителями.

В основном ортакшыльцы занимаются животноводством и выращиванием проса, из которого и производят национальное лакомство. Тары – это древнейший казахский продукт, отличающийся особой пользой для организма. Тары добавляют в крепкий чай с молоком, он придает особый аромат и вкус. Если измельчить тары, получится талкан – еще одно лакомство, которое особенно любят дети.

С появлением стабильного высокоскоростного интернета ортакшыльцы вывели бизнес по продаже национального продукта на новый уровень. Теперь сельчане выкладывают фото и видео своей продукции в WhatsApp и на других площадках в интернете. Качество связи Kcell настолько хорошее, что заказы на тары принимаются даже по видеосвязи.

С появлением интернета намного легче и удобнее работать, поддерживать связь с клиентами. Покупатели пишут напрямую, оплачивают покупку онлайн и забирают товар либо оформляют доставку. Оплата платежей через интернет очень удобна, даже в райцентр не нужно ездить, – сказал Ерғазы Махамбет, житель села Ортакшыл и производитель тары.

Местные жители шутят, что с появлением базовой станции Kcell облегчился и поиск односельчан: раньше нужного человека искали по всему аулу, а сейчас можно просто позвонить ему по WhatsApp.

Цифровизация села – это большая радость для всех жителей. Мы чувствуем, что живем в современном мире. Благодаря доступу к интернету наша жизнь вышла на новый уровень, у нас пропали проблемы со связью: сейчас мы спокойно звоним родственникам по видео в другие страны, высокое качество связи помогает общаться без потери соединения, – сказал коренной ортакшылец Әбназар Қайпназарұлы.

Руководство Kcell после установки базовых станций по программе "250+" ежемесячно лично выезжает на проверки качества связи и скорости интернета в селах. 9 ноября село Ортакшыл посетил Аскар Есеркегенов, главный технический директор компании.

Проект "250+" длится два года, в рамках которого жители отдаленных сел страны получают соединение с широкополосным интернетом. В Кызылординской области по данному проекту высокоскоростной доступ в Сеть есть уже в 29 селах, работы по установке оборудования продолжаются еще в 14. Этот проект имеет очень важное значение, потому что обеспечивает равный доступ к услугам интернета всех сельских жителей. Нам приятно видеть, как жизнь в поселках меняется в лучшую сторону благодаря появлению качественного соединения со Всемирной паутиной: жители пользуются мобильным банкингом, сервисом цифровых услуг, получают образование онлайн, –отметил Аскар Есеркегенов.

Программа "250+" – это первый проект республиканского масштаба с участием трех операторов мобильной связи Казахстана. Благодаря "250+" создается инфраструктура для доступа к высокоскоростному мобильному интернету и связи для сел с численностью от 250 человек. Современными услугами телекоммуникаций уже обеспечено около 1000 сел с общим населением в 600 тысяч жителей. Свои базовые станции мобильные операторы подключают к оптоволоконным линиям связи, построенным АО "Казахтелеком".

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