Автобус сбил насмерть женщину в Таразе 

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Начато досудебное расследование.
В Таразе водитель автобуса насмерть сбил женщину, передает Zakon.kz.
11 ноября рано утром 22-летний водитель маршрутного автобуса на пересечении проспектов Жамбыла и Толе би совершил наезд на 58-летнего пешехода – женщину, которая переходила дорогу справа налево относительно движения транспортного средства, – сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области.
В результате наезда женщина скончалась на месте ДТП.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Водитель водворен в изолятор временного содержания.
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