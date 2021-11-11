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Автобус сбил насмерть женщину в Таразе 

Фото: Zakon.kz 11 ноября 2021, 11:39

Начато досудебное расследование.

В Таразе водитель автобуса насмерть сбил женщину, передает Zakon.kz.

11 ноября рано утром 22-летний водитель маршрутного автобуса на пересечении проспектов Жамбыла и Толе би совершил наезд на 58-летнего пешехода – женщину, которая переходила дорогу справа налево относительно движения транспортного средства, – сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области.

В результате наезда женщина скончалась на месте ДТП.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Водитель водворен в изолятор временного содержания.

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