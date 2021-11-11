Водитель сбил женщину с двумя детьми и скрылся с места ДТП в Семее

Полицейские ищут водителя, скрывшегося с места происшествия.

В Семее водитель сбил женщину с двумя детьми и скрылся с места ДТП, передает Zakon.kz.

Согласно информации, размещенной в одном из Instagram-пабликов, детям два и три года.

В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области уточнили, что инцидент произошел 10 ноября.

Примерно в 18:00 неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, на пересечении улиц Морозова – Шевченко допустил наезд на женщину пешехода с двумя малолетними детьми, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия в неизвестном направлении. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению водителя данного транспортного средства. пресс-служба ДП ВКО

В областном управлении здравоохранения рассказали о состоянии пострадавших в ДТП.

Женщина и двое детей, 2019 и 2020 годов рождения, доставлены после ДТП с ушибами, ссадинами. У обоих детей закрытая черепно-мозговая травма. Их состояние оценивается как стабильное. Они под наблюдением врачей НАО "Медицинский университет Семей". Женщина находится рядом с детьми. пресс-служба Управления здравоохранения ВКО

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