В "Астану" вернулся один из лучших казахстанских "горняков"

Андрей Зейц – сильный и надежный помощник руководителей команд на Гранд-турах.

Опытный гонщик Андрей Зейц с нового сезона наденет майку Astana Qazaqstan, где он провел большую часть своей велосипедной карьеры – с 2008 по 2019 год, сообщает Zakon.kz.

Контракт с 34-летним гонщиком подписан до конца 2022 года. Среди его личных достижений – второе место в генеральной классификации Президентского велотура Турции (2011 г.), первое – в Туре Хайнаня (2015 г.) и многие другие старты.

Андрей Зейц известен как сильный и надежный помощник руководителей команд на Гранд-турах. Он был рядом с Винченцо Нибали, когда итальянец победил на Джиро д'Италия в 2013 и 2016 годах, а также рядом с Мигелем Анхелем Лопесом, когда он достиг подиума на Джиро и Ла Вуэльта в 2018 году.

Конечно, я очень рад вернуться к проекту "Астана". Я провел много лет в этой команде и вместе с ней добился многих больших командных успехов. Возвращение в Астану Qazaqstan Team – это новая возможность проявить себя, поставить новые цели и попытаться их достичь. В преддверии начала нового сезона я действительно мотивирован сделать все возможное, чтобы помочь команде, а также попытаться поделиться всем своим опытом с молодыми парнями, – сказал Андрей Зейц.

Куандык Шынасилов

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