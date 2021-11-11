В семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 

Прогноз погоды на 12 ноября в Казахстане.

В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 12 ноября, передает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер – ветер юго-восточный, 17-22 м/с.

Утром и днем на севере, в горных районах Туркестанской области синоптики прогнозируют пыльную бурю, ветер юго-западный, западный, 15-20 м/с.

Днем на севере Карагандинской области – юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, западе, днем в восточной половине Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. На северо-западе области – туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на севере, западе, днем в восточной половине области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью 12 ноября – туман, гололед.

В Западно-Казахстанской области – туман. Ветер юго-западный, днем на севере, северо-западе области порывы 15-20 м/с. В Уральске ветер юго-западный, днем порывы 18 м/с.

На севере Актюбинской области и в Актобе ожидается гололед.

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