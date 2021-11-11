Адвокат Биртанова попросил суд прекратить издевательство над экс-министром

Уголовное дело экс-министра Елжана Биртанова состоит из 133 томов, сообщил прокурор.

В Нур-Султане прошел очередной суд по продлению домашнего ареста экс-министру здравоохранения Казахстана Елжану Биртанову, передает Zakon.kz.

11 ноября в Следственном суде города Нур-Султан прокурор Толеген Жараспаев попросил продлить домашний арест бывшему министру здравоохранения еще на два месяца, то есть до 14 января 2022 года. Жараспаев сообщил, что это нужно сделать для того, чтобы стороны ознакомились с материалами уголовного дела.

Судья Акмарал Исаева спросила, сколько всего томов в деле и когда было начато ознакомление с материалами? Прокурор ответил, что дело состоит из 133 томов и 21 коробки с вещественными доказательствами, ознакомление с материалами идет с 26 июля.

Затем судья дала слово адвокатам Биртанова. Адвокат Дмитрий Куряченко попросил отказать прокурору и вынести частное постановлении о незаконном преследовании его подзащитного.

Прошу суд остановить происходящее издевательство над Биртановым и над законом. Прошу проверить законность доводов следствия на продление ареста Биртанова, – сказал он.

Адвокат Серик Сагалиев также возразил против продления домашнего ареста экс-министру.

Я не могу согласиться с тем, что ознакомление с материалами уголовного дела нашего подзащитного должно проходить в условиях домашнего ареста, – сказал он.

Следом слово дали третьему адвокату экс-министра Нурлану Бейсекееву.

Заседание проходило онлайн в Zoom. Во время выступления адвоката Бейсекеева суд вышел из конференции. Вынужденной паузой воспользовались журналисты, чтобы поинтересоваться у бывшего министра, как его настроение.

Спасибо. Настроение хорошее, боевое. Чувствую себя хорошо, – ответил Елжан Биртанов.

Спустя несколько минут суд подключился к процессу. Судья извинилась, пояснив, что отключилось электричество.

Адвокат Бейсекеев продолжил свое выступление и подчеркнул, что против продления домашнего ареста Елжану Биртанову.

Я хочу обратить внимание на следующее: Биртанов лишь подозревается в совершении преступления. Его личность установлена. На работе он характеризовался исключительно положительно. Ни в чем предосудительном не замечен. Женат, имеет пятерых детей, трое из которых несовершеннолетние. Имеет прочные социальные связи, в том числе семейно-родственные. Положительная репутация. Пользуется авторитетом в Казахстане и за рубежом, среди родственников, коллег и соседей. Имеет высшее образование. Всегда занимался и занимается общественно полезным трудом, в том числе во благо граждан Казахстана и нашего государства. До задержания имел постоянное место работы и имеет постоянное место жительства. Не судим и не совершал административных проступков. Не имел каких-либо конфликтов бытового характера и какого-либо иного. Участвовал при этом во всех проводимых следственных действиях в соответствии со своими конституционными правами. Уважаемый суд, в связи с изложенным и доводами, которые были сообщены моими коллегами, я прошу вас отказать в удовлетворении ходатайства и применить к Биртанову иную меру пресечения, не связанную с правом на личную свободу, – сказал Нурлан Бейсекеев.

Адвокат также попросил вынести в адрес руководителя следственно-оперативной группы частное постановление.

Суд объявил перерыв до 12 ноября.

Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей Платформы информатизации Минздрава.

Биртанов находится под домашним арестом уже год. 28 сентября адвокаты экс-министра попросили президента прекратить уголовное преследование.

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