Президент примет участие в VIII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Стамбул с двухдневным рабочим визитом, сообщает Zakon.kz.

Об этом в соцсетях написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Президент примет участие в VIII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Глава государства также проведет ряд двусторонних встреч.

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