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Президент примет участие в VIII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Стамбул с двухдневным рабочим визитом, сообщает Zakon.kz.
Об этом в соцсетях написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Президент примет участие в VIII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Глава государства также проведет ряд двусторонних встреч.
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